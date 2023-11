Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Gefährliche Körperverletzung

Am Mittwoch, 22. November 2023, gegen 3.24 Uhr, wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Straße Am Waldeck mitgeteilt. Als die Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, konnten sie nur noch eine 28-jährige, männliche Person am Boden liegend vorfinden. Der Mann war schwer verletzt worden. Andere Personen hatten sich bereits vom Tatort entfernt und konnten auch nicht im Rahmen einer Fahndung angetroffen werden. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zum genauen Tatablauf sowie zu beteiligten Personen können derzeit nicht gemacht werden. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zu den flüchtigen Beteiligten machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Molbergen unter 04475 941220 zu melden.

Garrel - Pedelec-Diebstahl

Zwischen Montag, 13. November 2023,8.00 Uhr und Montag, 20. November 2023, 8.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Pedelec der Marke Velo de Ville, welches in einem Abstellraum in der Straße Zum Strand stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Höltinghausen - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Mittwoch, 15. November 2023, 18.00 Uhr und Montag, 20. November 2023, 6.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu einem Lagerplatz einer Baustelle in der Heidlage. Dort entwendeten sie aus einer sog. Tankbombe 1000 Liter Diesel sowie aus einem Stromaggregat ca. 100 Liter Diesel. Außerdem wurden auch drei Container angegangen, jedoch wurde hier kein Diebesgut erlangt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Cloppenburg - Rollerdiebstahl

Am Mittwoch, 15. November 2023 und Dienstag, 21. November 2023, entwendete eine bislang unbekannte Person einen schwarzen Roller der Marke Explorer, welcher in der Bürgermeister-Heukamp-Straße abgestellt worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Jackendieb flüchtet

Am Dienstag, 21. November 2023, gegen 16.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte, männliche Person drei pinke Steppjacken von einem Kleiderständer, welcher draußen vor einem Geschäft in der Lange Straße stand. Der Dieb soll schulterlange, dunkle Haare, eine dunkle Strickmütze, eine dunkle Hose sowie eine dunkelblaue Jacke getragen haben. Er führte eine weiße Plastiktüte mit sich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am Dienstag, 21. November 2023, zwischen 10.00 Uhr und 13.13 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Heckscheibe und den Tankdeckel eines BMW, welcher in der Molberger Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 21. November 2023, gegen 15.25 Uhr, fuhr ein 68-jähriger Autofahrer aus Löningen auf der Taubenstraße und wollte die Sevelter Straße in Richtung Adlerstraße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 18-jährigen Radfahrerin aus Cappeln, die den Radweg der Sevelter Straße stadteinwärts befuhr. Bei dem Unfall wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt.

Cappeln - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Dienstag, 21. November 2023, gegen 17.15 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Autofahrer aus Höltinghausen auf der Straße Im Siehenfelde in Richtung Emstek. Hier überquerte ein 33-jähriger Fußgänger aus Cappeln von links die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Fußgänger schwer verletzt wurde und in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Essen(Oldenburg) - Verkehrsunfall mit Zeugenaufruf

Am Dienstag, 21. November 2023, gegen 18.45 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Cloppenburger Straße und der Beverner Straße mit Lichtzeichenanlage zu einem Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen Kia und einem schwarzen VW. Beide unfallbeteiligte Personen gaben an, bei grün gefahren zu sein. Es wurde niemand verletzt, jedoch sind beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit gewesen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei Essen unter 05434 924700 aufzunehmen.

