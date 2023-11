Alsbach-Hähnlein (ots) - Am Donnerstag (16.11.) kam es gegen 16:50 Uhr auf der Bundesstraße 3 zwischen dem Einkaufszentrum "In der Pfarrtanne" und der Tangente zur Landesstraße 3112 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriges Mädchen schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 33-jähriger Zwingenberger mit seinem weißen Skoda die Bundesstraße von Bickenbach kommend in Fahrtrichtung ...

mehr