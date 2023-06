Freiwillige Feuerwehr Weeze

Feuerwehr Weeze: Erneuter Großeinsatz der Feuerwehr Weeze - Vegetationsbrand drohte auf Betreuungsunterkunft überzugreifen - Zwei Gebäude evakuiert

Zu einem erneuten Großeinsatz rückte die Feuerwehr Weeze mit den Einheiten Weeze und Wemb am späten Montag Abend aus. Die Einsatzstelle war die Zentrale Unterbringung des Landes auf am Euregiopark. Bereits auf Anfahrt machte der Flammenschein die gebotene Eile deutlich, da das Feuer drohte auf die Wohneinrichtung überzugreifen. Zwei Gebäude mussten vollständig evakuiert werden. Durch den Löscheinsatz über drei Abschnitte konnte ein Übergreifen des Feuers auf die Gebäude verhindert werden. Über den Einsatz wurde im Verlauf der Bürgermeister der Gemeinde Weeze sowie die Bezirksregierung in Kenntnis gesetzt. Der Bürgermeister kontaktierte daraufhin sofort den Gemeindebrandinspektor Michael Winthuis und bedankten sich für den Einsatz der Kameradinnen und Kameraden. Die Zentrale Unterbringung stellt für die Feuerwehr in der Zusammenarbeit mit den beteiligten Stellen vor eine besondere Herausforderung. Die Gebäude konnten nach Kontrolle auf mögliche Rauchschäden wieder von den Bewohnerinnen und Bewohnern genutzt werden. Gegen 3 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Ebenfalls im Einsatz war die Betreuungseinheit des DRK Ortsverbandes Weeze. Der Brand war bereits der zweite Großeinsatz am Montag, der insbesondere durch die Wetterlage eine Belastung darstellt. Daher sehen Sie die Kameradinnen und Kameraden an der Einsatzstelle auch mit leichterer persönlicher Schutzausrüstung, um eine Überhitzung zu vermeiden.

