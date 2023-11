Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Heppenheim

Heppenheim (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 15.11.2023 ca. 15:00 Uhr und dem 16.11.2023 ca. 07:30 Uhr kam es in der Vala-Lamberger-Straße in Heppenheim zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Beschädigt wurde hierbei ein weißer VW Caddy im Heckbereich in einer Höhe von 125 cm. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Auf Grund der Höhe der Beschädigung und der Tatsache, dass der Bereich derzeit ein Neubaugebiet ist, könnte der/die Verursacher/Verursacherin einen LKW oder auch ein Baustellenfahrzeug gefahren haben. Falls es Zeugen gibt, die einen solchen Unfall beobachtet haben, werde diese sich gebeten, sich bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

