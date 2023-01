Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit Verletztem an der Anschlussstelle Lauenau

Lauenau (ots)

(He.) Um 08:07 Uhr ereignete sich an der Anschlussstelle Lauenau (Fahrtrichtung Hannover), auf der Bundesstraße B 442 ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 61-jähriger Herforder übersah beim Abbiegen von der Anschlussstelle Lauenau in Richtung Bad Nenndorf den herannahenden 47-jährigen Finnen, der aus Richtung Bad Nenndorf kam und in Richtung Hameln fuhr. Der 47-jährige Finne wurde nach dem Unfall mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Vehlen verbracht, die beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge VW Sharan und Hondy Civic waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme, sowie Reinigung der Straße, wurde die B 442 in Richtung Hameln gesperrt. Die Autofahrer wurden am Abzweig Apelern abgeleitet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 40000 Euro.

