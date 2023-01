POL-NI: Verkehrsunfall

Nienburg (ots) - (KEM) In der Nacht von Montag auf Dienstag, 02./03.01.2023, sind bislang unbekannte Täter in ein Stallgebäude eines Reitvereins in Raddestorf, Kreuzkrug eingebrochen und haben diverses Reitsportzubehör entwendet. Die Schadenshöhe wird auf knapp 3000 Euro geschätzt. Wer hat im Zeitraum von 20.30 Uhr bis 7.30 verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich des Reitvereins am Kreuzkrug gesehen? ...

mehr