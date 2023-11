Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Schwerverletztes Kind bei Verkehrsunfall

Alsbach-Hähnlein (ots)

Am Donnerstag (16.11.) kam es gegen 16:50 Uhr auf der Bundesstraße 3 zwischen dem Einkaufszentrum "In der Pfarrtanne" und der Tangente zur Landesstraße 3112 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriges Mädchen schwer verletzt wurde.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 33-jähriger Zwingenberger mit seinem weißen Skoda die Bundesstraße von Bickenbach kommend in Fahrtrichtung Zwingenberg. In Höhe der Einmündung der Tangente zur Landesstraße kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision des PKW mit dem 11-jährigen Mädchen, welche die Bundesstraße im genannten Bereich als Fußgängerin überquerten wollte. Durch den Zusammenstoß wurde das Mädchen schwer verletzt und wurde umgehend durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Skoda erlitt durch den Zusammenprall einen Schock, blieb aber ansonsten unverletzt. Die zur Unfallstelle geeilte Mutter des 11-jährigen Mädchens erlitt ebenfalls einen Schock und musste durch ein verständigtes Kriseninterventionsteam vor Ort betreut werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung des Unfallhergangs ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Strecke musste bis 20:30 Uhr halbseitig gesperrt werden.

Berichterstatter: Becker, PHK

