Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Alkoholisiert und aggressiv

Kaiserslautern (ots)

Gleich aus mehreren Gründen hat sich ein Mann am Wochenende Strafanzeigen eingehandelt. Zunächst war der 23-Jährige in der Nacht zu Samstag an einer handfesten Auseinandersetzung auf einem Parkdeck in der Zollamtstraße beteiligt, dann legte er sich mit der Polizei an.

Als Mitarbeiter der US-amerikanischen Security Police (SP) den alkoholisierten Beschuldigten gegen 4.40 Uhr zu ihrem Fahrzeug bringen wollten, verhielt er sich unkooperativ und folgte nicht den Anweisungen. Als er schließlich auf eine Polizeibeamtin losgehen wollte, wurde der Mann zu Boden gebracht. Gegen seine Fesselung wehrte er sich vehement, so dass bei dem Gerangel eine Polizistin und auch eine Einsatzkraft der SP leicht verletzt wurden.

Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte sowie Widerstands strafrechtlich ermittelt. |cri

