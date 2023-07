Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei mit Saison-Auftakt zufrieden

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ist mit dem Einsatzverlauf rund um die Fußballpartie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FC St. Pauli zufrieden. Am Samstag startete die neue Fußballsaison. Mehr als 44.000 Zuschauer verfolgten das Derby im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg. Die Polizei setze Kommunikationsteams mit Lautsprecherwagen ein, um Fans über Einsatz, Verkehr und Fahrzeiten der Sonderzüge zu informieren. Die Verkehrsbeeinträchtigungen blieben überschaubar, erwartungsgemäß stockte es an manchen Stellen im Stadtgebiet und Verkehrsteilnehmer mussten Wartezeiten einplanen.

Nach der Partie registrierte die Polizei in der Malzstraße ein Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines Gastfans. Während der Personalienfeststellung durch Einsatzkräfte widersetzte sich der mutmaßliche Beschuldigte. Ihn erwartet ein Strafverfahren. An anderer Stelle gerieten zwei Heimfans aneinander. Auf sie kommen ebenfalls Anzeigen zu. Einschreiten musste die Polizei auch am Philipp-Mees-Platz, als drei Personen bei einer Rangelei zwischen mehreren Heimfans verletzt wurden. Auch hier wurden gegen einen Verdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. |erf

