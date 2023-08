Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Dachstuhlbrand in Wohnhaus in Bingen

Bingen (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 15.00 Uhr wurde der Brand eines Dachstuhls in einem zur Sanierung leerstehenden Wohnhaus in Binge gemeldet. Vor Ort wurde der Brand im Bereich der Dachdämmung sowie des Dachgebälks durch die Feuerwehs gelöscht, das Anwesen ist in Folge der Sanierung derzeit unbewohnt, wodurch niemand verletzt wurde. Der Auslöser des Feuers ist derzeit unbekannt, die Ermittlungen hierzu dauern an.

