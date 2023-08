Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Sprendlingen (ots)

Am Samstag, den 26.08.2023 gegen 15:45 Uhr, kontrollierten Beamte der PI Bingen in Sprendlingen in der Michel-Mort-Straße ein Kleinkraftrad. Der 16-jährige Fahrzeugnutzer war lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung, die Kontrolle brachte allerdings zu Tage, dass am Motorroller technische Veränderungen durchgeführt wurden, welche die Höchstgeschwindigkeit auf knapp 60km/h steigerten. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Erziehungsberechtigten in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell