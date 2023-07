Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kleinkraftrad.

Lippe (ots)

Ein 29-jähriger Detmolder rutschte am Montagabend (17.07.2023; 20:10 Uhr) mit seinem VW Golf in einer Rechtskurve auf der Hiddeser Straße nach ersten Erkenntnissen aufgrund von Nässe und nicht angepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden 18-jährigen Kleinkraftradfahrer aus Detmold. Der Kleinkraftradfahrer wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Golffahrer wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer dort geparkter BMW wurde durch Splitterteile ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.700 Euro.

