POL-LIP: Detmold. Gesuchter Mann verletzt Polizisten bei Festnahme.

Ein 33-jähriger Mann aus Detmold, gegen den ein Haftbefehl vorlag, hat am Montagnachmittag bei seiner Festnahme einen 28-jährigen Polizisten verletzt. Der Mann wurde im Bereich Kronenplatz in seinem unversicherten Mercedes Benz angehalten und kontrolliert. Als ihm der Haftbefehl verkündet wurde, versuchte er zu flüchten, konnte jedoch von weiteren Einsatzkräften der Polizei gestellt werden. Der Mann wehrte sich gegen die Festnahme und biss einen der festnehmenden Beamten mehrfach, wodurch dieser dienstunfähig wurde. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und es wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurden weitere Verfahren gegen ihn wegen des Fahrens ohne Versicherungsschutz und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

