Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Diebstahl in Freibad: Schließfach aufgebrochen und persönliche Gegenstände entwendet.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter brachen am Montagnachmittag (17.07.2023) gewaltsam ein Schließfach im Freibad Lage in der Breiten Straße auf und entwendeten persönliche Gegenstände, darunter ein Samsung Smartphone und circa 250 Euro Bargeld. Zeugen, die zwischen 14:30 und 16:20 Uhr in diesem Bereich Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell