POL-PIBIN: Kerb in Waldalgesheim sowie Sprendlingen

Bingen (ots) - In der Nacht vom Freitag auf Samstag, 01.30 Uhr, wurde durch eine Alarmauslösung der Einbruch in zwei Container des Münster-Sarmsheimer Solarparks gemeldet. Die dort stehenden Schiffs-Container wurden aufgebrochen, in den Containern befanden sich Ersatzteile der Solaranlagen, welche Gegenstände entwendet wurden ist derzeit nicht bekannt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 9050 ...

