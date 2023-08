POL-PIBIN: Kleiner Unfall, große Konsequenz

Bingen (ots) - In den letzten Wochen kam es vermehrt zu Diebstahlsdelikten aus unverschlossenen Fahrzeugen in Weiler und Waldalgesheim. Der oder die bislang unbekannten Täter bewegen sich nachts in den Ortschaften und betreten auch teilweise die Grundstücke, um an dort abgestellten Fahrzeugen den Schließzustand der Fahrzeugtüren nachzuvollziehen. Aus den unverschlossenen Fahrzeugen werden dann Wertgegenstände ...

mehr