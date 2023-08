Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl mit Täterfestnahme

Bingen (ots)

Dank einer aufmerksamen Nachbarin konnten in der Nacht auf den 18.08.2023 zwei Männer nach einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl festgenommen werden. Die Zeugin wurde gegen 02:30 Uhr wach, als sie beobachten konnte, wie sich vier junge Männer in der Jakob-Ebersmann-Straße an der Hauseingangstür ihrer Nachbarin zu schaffen machten. Durch die sofort entsendeten Polizeistreifen konnten zwei der Täter in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen werden. Die Personalien der beiden flüchtigen Tatverdächtigen wurden im Rahmen intensiver Recherchen ermittelt.

