Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Ladendiebstahl führt zu Haft

Gensingen (ots)

Einen Ladendiebstahl mit Folgen beging am 17.08.2023 gegen 18:45 Uhr ein 60-jähriger Täter im bekannten Gensinger Warenhaus. Der 60-jährige entwendete Kosmetika in Wert von über 400EUR und wurde hierbei vom Ladendetektiv erwischt. Da er sich nicht ausweisen konnte und auch durch die Streife der PI Bingen aufgrund nicht nachvollziehbarer Angaben des 60-jährigen Täters zunächst keine Klärung der Identität erfolgen konnte, wurde dieser zwecks weiterer Abklärung zur Polizeidienststelle Bingen verbracht. Hier wurde ein Fingerabdruckabgleich durchgeführt, welcher zu den echten Personalien des Täters führte. Es stellte sich heraus, dass der 60-jährige falsche Angaben zu seiner Person machte, da gegen diesen ein Haftbefehl vorlag. Da die zur Abwendung der Haft erforderliche Zahlung durch den Täter nicht beglichen werden konnte, wurde dieser in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt in Wöllstein verbracht.

