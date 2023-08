Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: E-Scooter-Fahrt mit Folgen

Bingen (ots)

Am 17.08.2023 gegen 17:15 Uhr kontrollierten Beamte der PI Bingen in der Burgstraße einen 67-jährigen Fahrer eines E-Scooters, der zuvor nur widerwillig zur Kontrolle bewegt werden konnte. Der Fahrer reagierte weder auf Leuchtsignale noch auf die Ansprache über den Außenlautsprecher des Streifenwagens. Erst nach Einschalten des Martinshorns hielt der Fahrer an. Im Rahmen der Kontrolle konnten die eingesetzten Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die Wahrnehmung und ergab einen Wert von 1,42 Promille. Neben der Alkoholisierung konnte die Streife überdies feststellen, dass der E-Scooter leistungstechnisch nicht der Elektrokleinstfahrzeugverordnung entsprach und mit einer Höchstgeschwindigkeit von 32 km/h sogar führerscheinpflichtig war. Ein solcher Führerschein wurde dem Beschuldigten allerdings bereits in der Vergangenheit entzogen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell