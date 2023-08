Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Gelegenheit macht Diebe !!! Hinweis der Polizei Bingen

Bingen (ots)

In den letzten Wochen kam es vermehrt zu Diebstahlsdelikten aus unverschlossenen Fahrzeugen in Weiler und Waldalgesheim. Der oder die bislang unbekannten Täter bewegen sich nachts in den Ortschaften und betreten auch teilweise die Grundstücke, um an dort abgestellten Fahrzeugen den Schließzustand der Fahrzeugtüren nachzuvollziehen. Aus den unverschlossenen Fahrzeugen werden dann Wertgegenstände entwendet.

Die Polizei Bingen bittet deshalb alle Bewohner darauf zu achten, dass ihre Fahrzeuge beim Abstellen verschlossen sind. Sollten Sie als Anwohner verdächtige Personen, vor allem in den Nachtstunden bemerken, dann teilen Sie ihre Feststellungen unverzüglich der Polizei Bingen, 06721/9050 oder über den Polizeinotruf 110 mit.

