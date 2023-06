POL-GT: Einbruch in Lagerhalle am Teutoburger Weg

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - In der Nacht zu Samstag (17.06.) durchsuchten Diebe mehrere Autos. Die meisten Taten geschahen in der Von-Schell Straße, dem Westergarten, dem Ostergarten und in der Brunnenstraße. Zu ähnlichen Taten kam es in der Nähe an der Elsenhermstraße und am Kattenstrother Weg. Ersten Ermittlungen nach drangen die Täter in die Pkw ein ...

mehr