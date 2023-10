POL-HS: Pkw Opel Mokka gestohlen

Heinsberg (ots) - Aus einem parkenden Pkw, dieser stand auf einem Parkplatz an der Poststraße, wurde am Montag (9. Oktober), gegen 18 Uhr, eine Handtasche entwendet. Darin befanden sich persönliche Papiere und Bargeld. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

