Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeugaufbruch/ Polizei sucht Zeugen

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Am 9. Oktober (Montag), gegen 11.25 Uhr, bemerkte ein Zeuge auf dem Rewe Parkplatz an der Boos-Fremery-Straße zwei unbekannte Personen, die zu einem Pkw gingen und die vorderen Seitenscheiben des Fahrzeugs einschlugen. Anschließend suchten sie im Innenraum des Fahrzeugs nach Wertgegenständen und flüchteten dann mit einem grauen Pkw BMW mit niederländischen Kennzeichen, in dem ein weiterer Täter wartete. Einer der Männer war etwa 185 Zentimeter groß, zirka 20 Jahre alt und hatte eine schmale Statur. Er trug zur Tatzeit eine dunkle Hose, eine dunkle Jacke und hatte seine Kapuze über den Kopf gezogen. Vor dem Gesicht trug er eine Art Bandana in dunkler Farbe. Der zweite Täter war ähnlich groß und alt, hatte ebenfalls eine schmale Statur und war mit einer olivgrünen Sweatshirt-Jacke bekleidet. Er trug ebenfalls etwas vor dem Gesicht und hatte die Kapuze seiner Jacke übergezogen. Der Fahrer des Pkw trug eine graue Kappe und vermutlich eine Sonnenbrille. Wer hat die Täter beobachtet oder das Kennzeichen des Pkw abgelesen? Hinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

