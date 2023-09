Lübeck (ots) - Am frühen Mittwochnachmittag (13.09.2023) kam es in der Schwartauer Straße in Sereetz zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Eine Frau und ein Mann wurden dabei verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Gegen 14:45 Uhr befuhr eine 49-jährige Ostholsteinerin mit ihrem Suzuki Alto die Schwartauer Straße in Sereetz aus ...

mehr