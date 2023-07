Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Löschzug Rindern übt den Ernstfall im Tiergarten Kleve

Bild-Infos

Download

Kleve (ots)

Am vergangenen Donnerstag (29. Juni 2023) übte der Löschzug Rindern den Ernstfall im Klever Tiergarten. Gemäß Einsatzstichwort sollte es im Rahmen von Umbauarbeiten auf dem Gelände des Betriebshofes zu einem Brand in der Werkstatt gekommen sein, mehrere Personen wurden vermisst.

Beim Eintreffen der Rinderner Einsatzkräfte fand Zugführer Daniel Kuhnke eine recht chaotische Lage vor. In einem Teilbereich der Werkstatt des Tiergartens wurden Umbaumaßnahmen durchgeführt, wo es auch zu dem Brand gekommen sein sollte, welcher sich über die Zwischendecke in das Materiallager ausgebreitet hatte. Durch den Funkenflug war das örtliche Heulager ebenfalls betroffen. Auf der anderen Gebäudeseite galt es den Quaratänebereich des Tiergartens samt dort untergebrachter Tiere vor einer weiteren Brandausbreitung zu schützen. Vier Personen wurden ebenfalls vermisst.

Anhand der vorgefundenen Lage verloren die Einsatzkräfte keine Zeit und zwei Trupps mit umluftunabhängigem Atemschutz gingen zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in die Werkstatt sowie den Anbau vor. Parallel dazu wurde eine Löschwasserversorgung errichtet und weitere Kräfte nahmen die Brandbekämpfung am Heulager vor. So konnten zügig die ersten Personen gefunden und Löscherfolge vermeldet werden. An der Gebäuderückseite wurde im gleichen Moment eine sogenannte Riegelstellung errichtet, um die Brandausbreitung Richtung Quarantänestation zu verhindern und die dort untergebrachten Tiere zu schützen. Nach ca. einer Stunde hieß es dann für alle Anwesenden "Übungsende".

Anschließend bekamen die Rinderner Feuerwehrleute noch eine Führung über das Tiergartengelände und wurden durch das Team des Tiergartens Kleve über die Besonderheiten unterrichtet, die mit dem Einsatz innerhalb dieses auch für die Feuerwehr besonderen Objektes einhergehen.

Abschließend waren sich die Organisatoren der Übung Nantke Hoppe, Dietmar Cornelissen und Martin Polotzek von Seiten des Tiergartens Kleve und Peter Winands und Kevin Winands von Seiten des Löschzuges Rindern einig, dass die Übung für alle Beteiligten ein voller Erfolg war, da für den Ernstfall ein beidseitiges Verständnis für die Abläufe des Anderen geschaffen wurde und die Einsatzkräfte im Rahmen der Übung eine Übersicht über die Besonderheiten und Objekte verschaffen konnten.

Abschließend geht ein besonderer Dank an den Verein Tiergarten Kleve e. V., welcher sein Betriebsgelände für diese Übung zur Verfügung gestellt hat.

Original-Content von: Feuerwehr Kleve, übermittelt durch news aktuell