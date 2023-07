Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Nebelmaschine sorgt für Feuerwehreinsatz

Bild-Infos

Download

Kleve-Reichswalde (ots)

Anwohner an der Düffelstraße in Reichswalde bemerkten am Abend des 4. Juli 2023 Rauch, der unter der Dachkante eines Mehrfamilienhauses hervordrang. Sie riefen daraufhin die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte der Löschgruppe Reichswalde stellten fest, dass die Bewohner der Dachgeschosswohnung eine Nebelmaschine getestet hatten. Die anrückenden Löschzüge konnten daraufhin den Einsatz abbrechen.

https://feuerwehr-kleve.de/einsatz/1230046706

Original-Content von: Feuerwehr Kleve, übermittelt durch news aktuell