Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Buntekuh

Mädchen von Auto angefahren - Polizei sucht Autofahrer

Lübeck (ots)

Bereits am Freitagmorgen (08.09.2023) kam es am Überweg einer Ampelanlage in der Lübecker Ziegelstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einer querenden Radfahrerin und einem Auto. Beide Unfallbeteiligten gingen ohne Personalientausch auseinander. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer eines roten Wagens.

Gegen 07:40 Uhr des Freitagmorgens befuhr eine 13-jährige Lübeckerin mit ihrem Fahrrad den rechten Radweg der Ziegelstraße in Richtung Innenstadt. An der für sie grün zeigenden Ampel auf Höhe des ALDI-Marktes querte sie die Ampelanlage, um auf die andere Straßenseite zu wechseln. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem roten Auto, das von einem Mann gelenkt wurde. Er konnte trotz Vollbremsung den Unfall nicht mehr verhindern, dabei rutsche die Lübeckerin auch über die Motorhaube.

Der Fahrer und andere Zeugen kümmerten sich sofort um das Mädchen. Weil die 13-jährige jedoch keinen Unterricht in der Schule verpassen wollte, lehnte sie das Angebot eines Rettungswagens ab und fuhr weiter. Erst später rief die Schülerin aufgrund starker Schmerzen den Notruf. Die Polizei nahm sodann eine Unfallanzeige auf und übergab die Verletzte in die Obhut eines Angehörigen.

Weil zu dem Fahrer des roten Wagens nichts weiter bekannt ist, werden dieser und weitere Zeugen, die Angaben zu dem Wagen und/oder dem Fahrer machen können, gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Lübeck in Verbindung zu setzten. Das Revier ist unter der Rufnummer 0451-1316245 oder per Email unter ed.luebeck.2pr@polizei.landsh.de zu erreichen.

