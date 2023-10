POL-HS: Diebstahl aus Wohnmobil

Wegberg-Harbeck (ots) - Aus dem Gartenhaus eines Hauses an der Venloer Straße stahlen unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag (7. Oktober) drei E-Bikes der Marken Fashion Plus, Kalkhoff und LLobe. An einem der Räder befand sich kein Akku. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr