Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Drei E-Bikes aus Gartenhaus entwendet

Wegberg-Harbeck (ots)

Aus dem Gartenhaus eines Hauses an der Venloer Straße stahlen unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag (7. Oktober) drei E-Bikes der Marken Fashion Plus, Kalkhoff und LLobe. An einem der Räder befand sich kein Akku.

