Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Propangasflaschen gestohlen

Wegberg (ots)

Ein bislang unbekannter männlicher Täter betrat am 6. Oktober (Freitag), gegen 1.34 Uhr, das Gelände eines Getränkemarktes an der Straße Am Bahnhof. Dazu brach er ein Vorhängeschloss auf und steckte dieses samt der dazugehörigen Stahlkette in seinen mitgebrachten Rucksack. Dann entwendete er fünf Propangasflaschen vom Gelände. Bei seiner Tat wurde er durch eine Videokamera aufgezeichnet. Er war schlank, hatte dunkle Haare und war mit einer hellen Jacke, einer langen Hose, dunklen Schuhen sowie einer Baseballkappe bekleidet. Zudem führte er einen Rucksack und ein dunkles Mobiltelefon mit sich. Wer hat die Person beobachtet oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell