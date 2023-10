Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeugaufbrüche

Wegberg (ots)

Zwischen Mittwoch (4. Oktober) und Samstag (7. Oktober) wurden mehrere Fahrzeuge im Bereich Wegberg durch unbekannte Täter aufgebrochen. An der Straße Grenzlandring in Wegberg-Beeck wurde eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten sowie ein Schlüssel aus einem parkenden Pkw entwendet. An der Straße Heidekamp schlugen die Täter die Seitenscheibe eines Pkw ein und entwendeten Bargeld sowie eine Sonnenbrille. Ein weiteres Fahrzeug wurde an der Straße Farnweg in Wegberg-Beeckerheide aufgebrochen. Hier schlugen die Täter die Seitenscheibe des Pkw ein und entwendeten eine Handtasche inclusive Inhalt.

