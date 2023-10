Geilenkirchen-Teveren (ots) - Ein Pkw Hyundai Tucson, Farbe grau, wurde durch unbekannte Täter entwendet, als er an der Töpferstraße stand. Das Fahrzeug war mit Aachener Kennzeichen ausgestattet (AC-). Die Tatzeit lag zwischen 8 Uhr am 1. Oktober (Sonntag) und 11 Uhr am 5. Oktober (Donnerstag). Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr