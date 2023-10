POL-HS: Pkw Hyundai gestohlen

Geilenkirchen-Bauchem (ots) - Indem er die Seitenscheibe beschädigte, gelangte ein unbekannter Täter in den Innenraum eines an der Straße Niederheider Weg parkenden Pkw. Anschließend stahl er daraus eine Handtasche. Anwohner überraschten den Täter während seiner Tat und beschrieben ihn als dunkel gekleidete Person mit schulterlangen Haaren. Die Tat wurde am Montag (9. Oktober), gegen 2.20 Uhr, begangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle ...

