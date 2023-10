POL-HS: Handtasche aus Pkw geklaut

Geilenkirchen (ots) - Unbekannte Täter drangen zwischen dem 3. Oktober (Dienstag) und dem 6. Oktober (Freitag) in einen Pkw ein, der in einer Einfahrt an der Curt-Goetz-Straße stand. Aus dem Innenraum montierten sie das Armaturenbrett heraus und entwendeten dieses. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

