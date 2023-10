Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines Kleinkraftrades beobachtet

Geilenkirchen (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Freitag (6. Oktober), gegen 10.30 Uhr, an der Herzog-Wilhelm-Straße zwei unbekannte Personen, die an einem Kleinkraftrad der Marke Gilera standen und anschließend in Richtung Innenstadt damit wegfuhren. Erst später erfuhr er, dass dies nicht die Eigentümer des Mofas waren und das Zweirad entwendet wurde. Die Personen, die der Zeuge beobachtete, waren beide männlich und zirka 17 bis 20 Jahre alt. Einer war etwa 160 Zentimeter groß und sprach akzentfrei Deutsch. Er hatte schwarze, kurze, glatte Haare. Der zweite Täter war etwa 175 Zentimeter groß und trug eine Kappe. Wer kann Angaben zur Identität der Personen oder zum Verbleib des Mofas machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell