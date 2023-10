Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sprinter entwendet

Waldfeucht-Haaren (ots)

Ein Lkw Mercedes Sprinter, der an der Brauereistraße parkte, wurde zwischen dem 5. Oktober (Donnerstag) und dem 6. Oktober (Freitag) entwendet. Das Fahrzeug konnte durch die niederländische Polizei in Schinveld (NL) wieder aufgefunden werden. Die Beamten stellten es sicher und übergaben es an den Eigentümer. Aus dem Fahrzeug wurden ein E-Scooter, ein Auslesegerät für defekte Fahrzeuge, Bargeld, Babyschuhe, eine Sonnenbrille sowie weitere Gegenstände entwendet. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.

