POL-HS: Motorrad und E-Bike entwendet

Heinsberg (ots) - Veranstaltungen Heinsberg Haaren - Oktoberfest Vom 06.10. - 08.10.2023 finden das Oktoberfest Haaren auf der Festwiese an der Windmühle in Heinsberg Haaren statt. Die Veranstaltung ist ausgelastet und verläuft auch am zweiten Veranstaltungstag störungsfrei. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 ...

mehr