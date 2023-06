Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Mayen, Katzenberger Weg (ots)

Am heutigen Tag, Mittwoch, den 28.06.2023, in dem Zeitraum zwischen 05:10 Uhr und 16:35 Uhr, ereignete sich in Mayen, am Wohnanwesen Katzenberger Weg 21, eine Verkehrsunfallflucht zum Nachteil der dortigen Hauseigentümer. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen wendete ein grauer Pritschenwagen mit offenen Kasten / Kastenwagen in der Hofeinfahrt des o.g. Anwesens und kollidierte mit dem dortigen Garagentor. Hierbei entstand Sachschaden am Garagentor. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Gegen 15:20 Uhr bemerkte die Hauseigentümerin ein Wendemanöver eines solchen Fahrzeugs auf ihrem Grundstück. Weitere Angaben zum dem flüchtigen Fahrzeug liegen jedoch nicht vor.

Aufgrund des vorliegenden Unfallgeschehens werden Zeugen gebeten, welche sachdienliche Angaben zu der Verkehrsunfallflucht machen können, sich mit der Polizei Mayen (Tel.: 02651-8010) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell