Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 07.10.2023

Heinsberg (ots)

Straftaten

Übach-Palenberg - Brand

Aus bislang unbekannter Ursache steht am Samstag, 07.10.2023 um 02:16 Uhr in Übach-Palenberg der Dachstuhl eines leerstehenden Gebäudes in Vollbrand. Der Brand wird durch die Feuerwehr gelöscht. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Erkelenz - Einbruch in Einfamilienhaus

Zwei unbekannte Täter hebelen die Terassentür eines Einfamilienhauses in Erkelenz-Bellinghoven auf und verschaffen sich so Zutritt zum Haus. Was entwendet wurde steht zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Eigentümer befinden sich im Urlaub. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Veranstaltungen

Heinsberg Haaren - Oktoberfest

Vom 06.10. - 08.10.2023 finden das Oktoberfest Haaren auf der Festwiese an der Windmühle in Heinsberg Haaren statt. Die Veranstaltung ist ausgelastet und verläuft am erste Veranstaltungstag störungsfrei.

i. A. Dürrmann, PHK

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell