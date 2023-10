Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Diebstahl eines Pkw

Wegberg-Beeck (ots)

Mittels einer Überwachungskamera konnten am 6. Oktober (Freitag), gegen 03 Uhr, zwei bislang unbekannte Täter dabei beobachtet werden, wie sie versuchten, einen Pkw zu entwenden, der in einer Einfahrt an der Oelschlägerstraße stand. Einer der Täter hielt einen unbekannten Gegenstand gegen die Hauswand und der andere versuchte, die Fahrertür des Pkw zu öffnen. Als ein Alarmsignal ertönte, flüchteten die Personen in unbekannte Richtung. Beide waren männlich und hatten helle Haut. Einer hatte einen Bauchansatz, trug eine graue Jacke mit Kapuze, blaue Jeans und schwarze Schuhe. Zudem führte er einen grauen Rucksack bei sich. Der Andere war schlank, trug eine graue Kappe, eine schwarze Weste, eine dunkelblaue Jacke, eine grau-blaue Jeans und schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Zudem hatte er neongelbe Handschuhe an. Wer hat die Männer gesehen oder kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Ost entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

