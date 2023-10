Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Lebensmitteldiscounter

Hückelhoven (ots)

Am gestrigen Mittwoch (4. Oktober), gegen 15:45 Uhr, kam es in einem Lebensmitteldiscounter an der Straße Am Landabsatz zu einem Warendiebstahl. Der unbekannte Täter wurde von der Markleiterin ertappt und auch kurzzeitig festgehalten. Er konnte sich aber losreißen und in unbekannte Richtung flüchten. Bei der Auseinandersetzung verlor er seinen Rucksack und eine Umhängetasche. Die Polizei hat die Gegenstände sichergestellt und konnte durch den Inhalt den Täter ermitteln. Er wird sich nun für seine Tat verantworten müssen.

