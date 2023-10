Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Diebstahl von Mercedes Sprinter festgefahren

Heinsberg-Kirchhoven (ots)

Am 6. Oktober, gegen 2.25 Uhr, wurden Beamte der Polizeiwache Heinsberg zu einem Einsatz im Selfkant gerufen. An der Friedhofstraße/Waldfeuchter Straße wurde ein weißer Mercedes Sprinter aufgefunden, der sich in einer Baustelle festgefahren hatte. Eine Überprüfung des Fahrzeugs ergab, dass es zuvor in Kirchhoven entwendet worden war, wo es an der Waldfeuchter Straße parkte. Zeugen hörten gegen 2 Uhr Geräusche an der Baustelle im Selfkant und bemerkten mehrere Personen, die in zwei weiteren Fahrzeugen in Richtung Saeffelner Weg flüchteten. Wer hat Beobachtungen gemacht, sich aber bislang nicht bei der Polizei gemeldet? Hinweise zu diesem Fall nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell