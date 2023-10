POL-HS: Geschwindigkeitskontrollen in der Zeit vom 9. Bis zum 16. Oktober 2023

Wegberg-Klinkum (ots) - Am Donnerstag, 5. Oktober, zwischen 13.55 Uhr und 14.05 Uhr, stahlen unbekannte Täter eine Handtasche aus einem an der Gottfried-Plaum-Straße parkenden Fahrzeug. In der Tasche befand sich Bargeld, ein Schlüssel, Bankkarten sowie weitere persönliche Dokumente. Um an ihre Beute zu gelangen, schlugen die Täter eine Seitenscheibe des Pkw ein. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg ...

