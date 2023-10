POL-HS: Gefährliche Körperverletzung

Heinsberg-Unterbruch (ots) - An der Straße Küpper geriet am 8. Oktober (Sonntag), gegen 5 Uhr, eine etwa 10 Meter lange Thujahecke in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Ermittlungen dazu, wie es zu dem Brand kommen konnte, wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

