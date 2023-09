Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Fehlverhalten wurde per Haftbefehl gesuchten Mann zum Verhängnis- Festnahme durch Bundespolizei-

Hamburg (ots)

Am 27.09.2023 gegen 02.25 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.56) am Eingangsbereich zum Hamburger Hauptbahnhof fest. Zuvor schrie der Mann lautstark grundlos herum und geriet durch sein Fehlverhalten in das Visier einer Präsenzstreife. Die anschließende Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme.

"Seit Mitte September 2023 wurde der wegen Körperverletzung Verurteilte mit einem Haftbefehl sowie drei Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen diverser Straftaten gesucht. Der Mann war bislang untergetaucht und hatte eine geforderte Geldstrafe von über 900 Euro bislang nicht gezahlt. Der Gesuchte hat jetzt eine Ersatzfreiheitsstrafe von 87 Tagen zu verbüßen."

Der 56-Jährige wurde zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof verbracht. Ein angeforderter Arzt stellte anschließend die Gewahrsamsfähigkeit des Mannes fest. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Gesuchte einer Haftanstalt zugeführt.

RC

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell