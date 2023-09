Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Per Haftbefehl gesuchter Mann nach Ladendiebstahl im Hauptbahnhof festgenommen.

Hamburg (ots)

Am 23.09.2023 gegen 19.15 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.45) nach einem Ladendiebstahl im Hamburger Hauptbahnhof fest. Der alkoholisierte Mann entwendete in einem Geschäft zuvor kleine Kopfhörer im Wert von 19,99 Euro und wurde von einem Ladendetektiv beim Diebstahl erwischt. Angeforderte Bundespolizisten überprüften anschließend die Personalien des Beschuldigten; Ergebnis: Ausschreibung zur Festnahme.

"Der wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verurteilte Mann wurde seit Mitte Juni 2023 mit einem Haftbefehl gesucht. Der polnische Staatsangehörige hatte eine geforderte Geldstrafe von 2.500 Euro bislang nicht gezahlt und war "untergetaucht"."

Jetzt hat der 45-Jährige eine Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen zu verbüßen. Der Mann wurde zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Ein angeforderter Arzt stellte im weiteren Verlauf die Gewahrsamsfähigkeit des Gesuchten fest.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Mann einer Haftanstalt zugeführt. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren (Verdacht auf Diebstahl) eingeleitet.

