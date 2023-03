POL-GF: Junge Nachwuchskräfte besuchen das Polizeikommissariat Wittingen

Hankensbüttel (ots) - Am Dienstag, den 14.03.2023, kam es gegen 17:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw auf dem Bohldamm Ecke Wiesenweg in Hankensbüttel. Der Radfahrer stürzte infolge des Unfalls und verletzte sich am Kopf woraufhin der Fahrzeugführer des Pkw ausstieg, dem 72-jährigen Radfahrer ein Taschentuch reichte und sich anschließend vom Unfallort entfernte. Bei dem ...

