POL-GF: Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Wittingen (ots) - Am Donnerstagabend, den 09.03.2023, kam es gegen 19:45 Uhr zu einem Messerangriff zum Nachteil eines 19-Jährigen aus Wittingen. In der Bürgermeister-Heins-Straße auf Höhe des Junkerteiches in Wittingen hielt ein großer, schwarzer SUV mit Hannoveraner Kennzeichen und getönten Seitenscheiben und mit mehreren Personen besetzt bei dem Opfer an und ...

mehr