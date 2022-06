POL-VIE: Niederkrüchten-Oberkrüchten: Unbekannte stehlen Zigarettenautomat

Viersen (ots) - Am gestrigen Dienstag in der Zeit zwischen 12.00 und 15.00 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus auf der Eichenstraße in Viersen ein. Der oder die Täter öffneten gewaltsam die Gartentür und stahlen aus dem Haus Lebensmittel und Bargeld. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die 02162/377-0. /wg (551) ...

