POL-HS: Armaturenbrett ausgebaut

Geilenkirchen (ots) - Ein Zeuge beobachtete am Freitag (6. Oktober), gegen 10.30 Uhr, an der Herzog-Wilhelm-Straße zwei unbekannte Personen, die an einem Kleinkraftrad der Marke Gilera standen und anschließend in Richtung Innenstadt damit wegfuhren. Erst später erfuhr er, dass dies nicht die Eigentümer des Mofas waren und das Zweirad entwendet wurde. Die Personen, die der Zeuge beobachtete, waren beide männlich und ...

mehr